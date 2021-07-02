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Российский футболист набросился с оскорблениями на участницу Уимблдона

Теннис
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Опозорился на весь мир

Российский футболист набросился с оскорблениями на участницу Уимблдона

фото - playmaker24.ru

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Полузащитник Алании Владимир Хубулов в Instagram в грубой форме пообщался с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной после ее поражения от Елены Остапенко во втором раунде Уимблдона (1:6, 6:3, 6:8).

"Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. Алания, выдайте ему бонус за проигранную ставку", - написала Касаткина.

Российский футболист набросился с оскорблениями на участницу Уимблдона - изображение 1

Вскоре после инцидента Хубулов удалил свою страницу в Instagram, а Алании пришлось на официальном уровне принести извинения Касаткиной, членам ее семьи и команды.

Дарья Касаткина на пике карьеры входила в топ-10 рейтинга WTA.

Владимир Хубулов в прошлом сезоне в лиге ПФЛ в 25 матчах забил 2 гола.

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В статье: Алания (Владикавказ) Дарья Касаткина Уимблдон-2021
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