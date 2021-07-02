Российский футболист набросился с оскорблениями на участницу Уимблдона

Полузащитник Алании Владимир Хубулов в Instagram в грубой форме пообщался с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной после ее поражения от Елены Остапенко во втором раунде Уимблдона (1:6, 6:3, 6:8).

"Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. Алания, выдайте ему бонус за проигранную ставку", - написала Касаткина.

Вскоре после инцидента Хубулов удалил свою страницу в Instagram, а Алании пришлось на официальном уровне принести извинения Касаткиной, членам ее семьи и команды.

Дарья Касаткина на пике карьеры входила в топ-10 рейтинга WTA.

Владимир Хубулов в прошлом сезоне в лиге ПФЛ в 25 матчах забил 2 гола.