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Джокович и Маррей – в топ-20 ударов и розыгрышей месяца в АТР-туре. ВИДЕО
Лучшие моменты июня от элиты мужского тенниса
YouTube-канал Tennis TV представил топ-20 ударов и розыгрышей июня в АТР-туре.
В этой подборке засветились Новак Джокович, Энди Маррей, Андрей Рублев и другие топ-теннисисты.
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