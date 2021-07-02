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Отомстила за Свитолину: Людмила Киченок вышла во второй раунд Уимблдона
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Людмила Киченок в паре с Макото Ниномия в первом раунде Уимблдона за 2 часа и 23 минуты обыграла Магду Линетт и Алисию Росольску (6:4, 3:6, 9:7).
В решающем сете Киченок и Ниномия отыгрались со счета 1:4 и добили соперниц брейком в 16-м гейме.
За повторение личного рекорда на Уимблдоне Киченок сыграет с 14-ми сеяными из США Эйжой Мухаммад и Джессикой Пегулой.
Напомним, накануне Магда Линетт во втором раунде Уимблдона
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