Отомстила за Свитолину: Людмила Киченок вышла во второй раунд Уимблдона

Людмила Киченок в паре с Макото Ниномия в первом раунде Уимблдона за 2 часа и 23 минуты обыграла Магду Линетт и Алисию Росольску (6:4, 3:6, 9:7).

В решающем сете Киченок и Ниномия отыгрались со счета 1:4 и добили соперниц брейком в 16-м гейме.

За повторение личного рекорда на Уимблдоне Киченок сыграет с 14-ми сеяными из США Эйжой Мухаммад и Джессикой Пегулой.