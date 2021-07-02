Надежда Киченок повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема

Надежда Киченок и Ралука Олару в статусе 13-х сеяных во втором раунде Уимблдона в двух сетах обыграли Сабрину Сантамарию и Тамару Цидансек (7:6, 7:6).

В первом сете Киченок и Олару сделали обратный брейк при счете 3:5 и спасли четыре сет-бола, после чего забрали партию на тайбрейке. Во втором сете украино-румынский дуэт при счете 0:2 выиграл пять геймов подряд, но при счете 5:3 Надежда не подала на матч. Тем не менее, на втором тайбрейке матча Киченок и Олару снова были лучше.

Надежда Киченок в четвертый раз в карьере сыграет в 1/8 финала в парной сетке турнира Большого шлема.