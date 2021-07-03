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Уимблдон. Джокович, Рублев, Свёнтек, Плишкова идут в четвертый круг, Маррей и Стивенс покидают турнир

Теннис
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Результаты матчей пятницы

Уимблдон. Джокович, Рублев, Свёнтек, Плишкова идут в четвертый круг, Маррей и Стивенс покидают турнир

Фото: AFP/Автор - неизвестен

UA-Футбол
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Отгремели матчи 3 круга турнира серии Grand Slam - британского Wimbledon. Вашему вниманию результаты матчей, которые состоялись 2 июля.

Мужчины

Фабио Фоньини (АТР №31) - Андрей Рублев (АТР №7)

1 - 3 (3-6; 7-5; 4-6; 2-6)

Фрэнсис Тиафо (АТР №57) - Карен Хачанов (АТР №27)

0 - 3 (3-6; 4-6; 4-6)

Кристиан Гарин (АТР №20) - Педро Мартинес (АТР №107)

3 - 1 (6-4; 6-3; 4-6; 6-4)

Диего Шварцман (АТР №11) - Мартон Фучович (АТР №48)

1 - 3 (3-6; 3-6; 7-6; 4-6)

Доминик Кепфер (АТР №62) - Роберто Батиста-Агут (АТР №10)

0 - 3 (5-7; 1-6; 6-7)

Новак Джокович (АТР №1) - Денис Кудла (АТР №114)

3 - 0 (6-4; 6-3; 7-6)

Даниэл Эванс (АТР №26) - Себастьян Корда (АТР №50)

1 - 3 (3-6; 6-3; 3-6; 4-6)

Денис Шаповалов (АТР №12) - Энди Маррей (АТР №118)

3 - 0 (6-4; 6-2; 6-2)

Женщины

Каролина Плишкова (WTA №13) - Терезия Мартинцева (WTA №87)

2 - 0 (6-3; 6-3)

Ига Свьонтек (WTA №9) - Ирина Бегу (WTA №79)

2 - 0 (6-1; 6-0)

Мария Оссорио-Серрано (WTA №94) - Арина Сабаленко (WTA №4)

0 - 2 (0-6; 3-6)

Людмила Самсонова (WTA №65) - Слоан Стивенс (WTA №73)

2 - 1 (6-2; 2-6; 6-4)

Шелби Роджерс (WTA №46) - Елена Рыбакина (WTA №20)

0 - 2 (1-6; 4-6)

Он Жабер (WTA №24) - Гарбинье Мугуруса (WTA №12)

2 - 1 (5-7; 6-3; 6-2)

Виктория Голубич (WTA №66) - Мэдисон Бренгл (WTA №82)

2 - 0 (6-2; 6-1)

Элиз Мертенс (WTA №16) - Мэдисон Киз (WTA №27)

0 - 2 (5-7; 3-6)

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В статье: Новак Джокович Каролина Плишкова Андрей Рублев Ига Свёнтек Уимблдон-2021
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