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Уимблдон. Джокович, Рублев, Свёнтек, Плишкова идут в четвертый круг, Маррей и Стивенс покидают турнир
Результаты матчей пятницы
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Отгремели матчи 3 круга турнира серии Grand Slam - британского Wimbledon. Вашему вниманию результаты матчей, которые состоялись 2 июля.
Фабио Фоньини (АТР №31) - Андрей Рублев (АТР №7)
1 - 3 (3-6; 7-5; 4-6; 2-6)
Фрэнсис Тиафо (АТР №57) - Карен Хачанов (АТР №27)
0 - 3 (3-6; 4-6; 4-6)
Кристиан Гарин (АТР №20) - Педро Мартинес (АТР №107)
3 - 1 (6-4; 6-3; 4-6; 6-4)
Диего Шварцман (АТР №11) - Мартон Фучович (АТР №48)
1 - 3 (3-6; 3-6; 7-6; 4-6)
Доминик Кепфер (АТР №62) - Роберто Батиста-Агут (АТР №10)
0 - 3 (5-7; 1-6; 6-7)
Новак Джокович (АТР №1) - Денис Кудла (АТР №114)
3 - 0 (6-4; 6-3; 7-6)
Даниэл Эванс (АТР №26) - Себастьян Корда (АТР №50)
1 - 3 (3-6; 6-3; 3-6; 4-6)
Денис Шаповалов (АТР №12) - Энди Маррей (АТР №118)
3 - 0 (6-4; 6-2; 6-2)
Каролина Плишкова (WTA №13) - Терезия Мартинцева (WTA №87)
2 - 0 (6-3; 6-3)
Ига Свьонтек (WTA №9) - Ирина Бегу (WTA №79)
2 - 0 (6-1; 6-0)
Мария Оссорио-Серрано (WTA №94) - Арина Сабаленко (WTA №4)
0 - 2 (0-6; 3-6)
Людмила Самсонова (WTA №65) - Слоан Стивенс (WTA №73)
2 - 1 (6-2; 2-6; 6-4)
Шелби Роджерс (WTA №46) - Елена Рыбакина (WTA №20)
0 - 2 (1-6; 4-6)
Он Жабер (WTA №24) - Гарбинье Мугуруса (WTA №12)
2 - 1 (5-7; 6-3; 6-2)
Виктория Голубич (WTA №66) - Мэдисон Бренгл (WTA №82)
2 - 0 (6-2; 6-1)
Элиз Мертенс (WTA №16) - Мэдисон Киз (WTA №27)
0 - 2 (5-7; 3-6)
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