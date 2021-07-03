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Новак Джокович: Я играю не только против соперника, но и против стадиона
Комментарий серба
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович после победы в 1/16 финала Wimbledon рассказал, что во время поединков испытывает давление трибун. Его слова цитирует tennismajors.com:
"В 90% матчей - может быть, даже больше - я играю не только против соперника, но и против стадиона. Очень редко меня поддерживают сильнее, чем противника.
Я к этому уже привык, но при этом я человек, у меня есть эмоции. Иногда меня провоцируют, и это выводит меня из себя. Я бурно на это реагирую - возможно, даже слишком бурно. Но мне нужно выплеснуть это из себя и поставить этих людей на место" - сказал он.
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