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Роджер Федерер поблагодарил Швейцарию за достойное выступление на Евро 2020

Теннис
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Слова великого спортсмена       

Роджер Федерер поблагодарил Швейцарию за достойное выступление на Евро 2020

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер поблагодарил свою национальную сборную по футболу за яркое выступление на Евро 2020. Соответствующий пост он опубликовал на официальной странице в Твиттер:

"Спасибо Зоммеру за удивительный матч. И всем ребятам за усилия! Скорее бы уже начался чемпионат мира. Стоит признать, что Испания хорошо играла и была лучше. Удачи им" - написал он.

Напомним, что ранее Дарья Билодид поддержала сборную Украины перед матчем против Англии.

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В статье: Роджер Федерер
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