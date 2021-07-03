Роджер Федерер поблагодарил Швейцарию за достойное выступление на Евро 2020

Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер поблагодарил свою национальную сборную по футболу за яркое выступление на Евро 2020. Соответствующий пост он опубликовал на официальной странице в Твиттер:

"Спасибо Зоммеру за удивительный матч. И всем ребятам за усилия! Скорее бы уже начался чемпионат мира. Стоит признать, что Испания хорошо играла и была лучше. Удачи им" - написал он.