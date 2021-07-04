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Wimbledon. Федерер, Медведев, Кербер, Барти идут дальше, Чилич и Остапенко покидают розыгрыш
Результаты субботних матчей
фото - wimbledon.com
В субботу, 3 июля состоялись матчи третьего круга турнира серии Grand Slam - британского Wimbledon. Вашему вниманию их результаты:
Маттео Берреттини (АТР №9) - Альяж Бедене (АТР №64)
3 - 0 (6-4; 6-4; 6-4)
Илья Ивашко (АТР №79) - Джордан Томпсон (АТР №78)
3 - 0 (6-4; 6-4; 6-4)
Лоренци Сонего (АТР №27) - Джеймс Дакворт (АТР №91)
3 - 0 (6-3; 6-4; 6-4)
Хуберт Хуркач (АТР №18) - Александр Бублик (АТР №38)
3 - 0 (6-3; 6-4; 6-2)
Тейлор Фриц (АТР №40) - Александр Зверев (АТР №6)
1 - 3 (7-6; 4-6; 3-6; 6-7)
Оже Альясим (АТР №19) - Ник Кирьос (АТР №60)
1 - 1 отказ Кирьос (2-6; 6-1)
Роджер Федерер (АТР №8) - Кэмерон Норри (АТР №34)
3 - 1 (6-4; 6-4; 5-7; 6-4)
Марин Чилич (АТР №37) - Даниил Медведев (АТР №2)
2 - 3 (7-64 6-3; 3-6; 3-6; 2-6)
Анджелик Кербер (WTA №28) - Александра Саснович (WTA №100)
2 - 1 (2-6; 6-0; 6-1)
Маргарет Линет (WTA №44) - Паула Бадоса (WTA №33)
1 - 2 (7-5; 2-6; 4-6)
Каролина Мухова (WTA №22) - Анастасия Павлюченкова (WTA №19)
2 - 0 (7-5; 6-3)
Елена Остапенко (WTA №34) - Томлянович (WTA №75)
1 - 2 (6-4; 4-6; 2-6)
Сорана Кырстя (WTA №45) - Эмма Радукана (WTA №338)
0 - 2 (3-6; 5-7)
Катя Юван (WTA №102) - Кори Гауф (WTA №23)
0 - 2 (3-6; 3-6)
Анастасия Севастова (WTA №56) - Барбора Крейчикова (WTA №17)
1 - 2 (6-7; 6-3; 5-7)
Эшли Барти (WTA №1) - Екатерина Синякова (WTA №64)
2 - 0 (6-3; 7-5)
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