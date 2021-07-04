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Марта Костюк поблагодарила Wimbledon и пообещала вернуться в следующем году. Фото
Все победы еще впереди
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №70) поблагодарила турнира Wimbledon и пообещала вернуться в следующем году. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Спасибо @wimbledon за то, что ты вернул радость и любовь к этому виду спорта в моем сердце. Время подзарядиться и поправиться. Увидимся в следующем году"
Напомним, что ранее Новак Джокович
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