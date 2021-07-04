Марта Костюк поблагодарила Wimbledon и пообещала вернуться в следующем году. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №70) поблагодарила турнира Wimbledon и пообещала вернуться в следующем году. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Спасибо @wimbledon за то, что ты вернул радость и любовь к этому виду спорта в моем сердце. Время подзарядиться и поправиться. Увидимся в следующем году"