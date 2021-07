Джокович идет за хет-триком, Серена выбывает с травмой. Главные события первой недели Уимблдона

Первое воскресенье на Уимблдоне традиционно посвящено выходному. Сегодня не будет матчей, а это значит, что у нас есть время выдохнуть и спокойно проанализировать те главные события, которые произошли на травяном мэйджоре до наступления экватора.

Джокович подбирается к историческому хет-трику

Новак Джокович еще никогда не выигрывал три первых Шлема в сезоне, но в этом году первая ракетка мира решительно настроен переписать историю и поехать в Нью-Йорк на US Open за календарным Большим Шлемом. Пока все идет по плану серба, хотя нельзя не отметить, что на старте Уимблдона он не показывает свой лучший теннис. Впрочем, очевидно, что Джокович только прогревает свой двигатель, чтобы разогнаться на всю мощь ближе к кульминационной стадии турнира.

Джокович начал защиту Уимблдона с проигранного сета в матче 253-й ракеткой мира Джеком Дрейпером (4:6, 6:1, 6:2, 6:2), затем в доминирующем стиле переиграл двукратного финалиста Шлемов Кевина Андерсона (6:3, 6:3, 6:3), сделав за 104 минуты игры лишь 6 невынужденных ошибок и не допустив на своей подаче ни одного брейк-поинта, а в третьем раунде не без вопросов прошел квалифайера Денниса Кудлу, в матче с которым уступал 1:4 в третьем сете и отыграл сет-бола на тайбрейке (6:4, 6:3, 7:6).

Novak Djokovic is the first man to win at least 7️⃣5️⃣ matches in all four Grand Slam tournaments.



???????? Australian Open: 82-8

???????? Roland Garros: 81-15

???????? Wimbledon: 75-10

???????? US Open: 75-12 pic.twitter.com/UE64O0lNo0 — ATP Tour (@atptour) July 2, 2021

Дальше по курсу у Джоковича легкая добыча в лице классического грунтовика Кристиана Гарина, в четвертьфинале, вероятней всего, придется сыграть с пятым сеяным из России Андреем Рублевым, а потенциальным соперником серба по полуфиналу является обидчик Энди Маррея Денис Шаповалов.

Сложно представить, что по такой сетке Новак Джокович не выйдет в финал, а это почти гарантия успеха, ведь на Уимблдоне у теннисиста из Белграда пять титулов при лишь одном поражении в решающем матче.

Мечта Серены оборвалась самым жестоким образом

Для Серены Уильямс Уимблдон оставался одним из последних шансов взять 24-й Шлем и догнать Маргарет Корт по количеству титулов на мэйджорах. С 2015 года американка в Лондоне неизменно доходила до финала, но в этот раз продержалась на турнире лишь шесть геймов.

На старте матча с белоруской Александрой Саснович Уильямс-младшая при счете 2:3 подвернула правую ногу и взяла медицинский тайм-аут. Серена очень хотела продолжить игру, однако после падения в шестом гейме стало очевидно, что играть она не сможет. Судья с вышки спустился на корт и попросил легендарную американку не добивать себя.

Serena Williams receives a standing ovation from the crowd at #Wimbledon



Williams was forced to retire in the first round of after sustaining an apparent injury. pic.twitter.com/exFZxJJZGh — ESPN (@espn) June 29, 2021

За 79 участий на Шлемах Серена Уильямс лишь во второй раз в карьере не смогла выйти во второй раунд. Первое и единственное полноценное поражение американке на старте мэйджора на Ролан Гаррос 2012 года нанесла Вирджини Раззано.

Федерер выжил в первом раунде и снова ставит рекорды

Пора вслух произнести очевидные вещи – прежнего Роджера Федерера больше не существует. После двух операций на колене в практически 40-летнем возрасте от швейцарца осталась лишь его величественная тень, которая все еще на многое способна, но теперь нужно быть готовым к тому, что любой матч может оказаться для Федерера последним.

Уимблдон чуть не остался без 8-кратного короля турнира уже в матче первого круга против Адриана Маннарино. Швейцарец с запредельным процентом брака уступал 1:2 по сетам и был близок к тому, чтобы на старте четвертой партии отдать свою подачу. Кто знает, чем бы закончился матч, если бы Маннарино в день своего 33-летия не получил травму колена. На пятый сет француз не вышел и покинул корт в слезах.

В матче второго круга против Ришара Гаске (7:6, 6:1, 6:4) Федерер получил то, к чему стремился с первого дня после камбэка. Роджер по собственному признанию впервые чувствовал себя так, как раньше. В то же время ветеран дал понять, что держать высокую планку на протяжении 2-3 часов он больше не способен – теперь он ориентируется на 20-30 минутные отрезки, по ходу которых будет пытаться сделать результат.

what an angled return by Federer #Wimbledon pic.twitter.com/6TUZq9zjUR — Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) July 1, 2021

Далеко не безоблачно для Федерера складывался матч третьего раунда против Кэмерона Норри. В концовке третьего сета швейцарец упустил двойной скрытый сет-бол, затем под ноль проиграл свою подачу и чуть не растерял все преимущество. В четвертой партии Норри при счете 3:3 имел брейк-поинт, однако класса Федерера хватило, чтобы добить 34-ю ракетку мира.

Now EIGHTEEN times into the second week!@RogerFederer’s pursuit of title No.9 continues with a 6-4, 6-4, 5-7, 6-4 victory over Cameron Norrie#Wimbledon pic.twitter.com/eLaCK4bgKH — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2021

Роджер Федерер достиг отметки в 1250 побед в карьере и стал самым возрастным участником 1/8 финала Уимблдона с 1975 года. За четвертьфинал 20-кратный чемпион Шлемов поспорит с молодым итальянцем Лоренцо Сонего, а в случае успеха его следующим соперником может стать второй номер посева Даниил Медведев.

У женщин все стабильно – крах лидеров посева и множество прорывов

Ниже несколько фактов, которые дадут понимание о том, какой традиционный хаос творился на первой неделе Уимблдона в женском одиночном разряде.

Факт №1. До второй недели Уимблдона из топ-15 посева дошли только Эшли Барти, Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Каролина Плишкова и чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова.

Факт №2. Впервые в истории Уимблдона до третьего круга не добралась ни одна из сестер Уильямс. Серена из-за травмы снялась с матча первого раунда, а Винус во втором круге проиграла Онс Жабер.

Факт №3. Среди 16 теннисисток, продолжающих борьбу за травяной мэйджор, только 26-я сеяная Анжелик Кербер доходила до финала Уимблдона и даже брала титул в 2018 году. Таким образом, в нижней половине турнирной сетки в финале гарантированно будет дебютантка.

After six days of upsets and surprises, @Angelique_Kerber will line up in the last 16 on Monday as the only former champion left in the ladies' singles draw...#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2021

Факт №4. Впервые в истории Открытой эры до четвертого раунда на турнире Большого шлема дошли две обладательницы wild card – Людмила Самсонова и Эмма Радукану, которая попутно стала самой молодой британской теннисисткой в 1/8 финала Уимблдона.

Факт №5. 10 из 16 участниц 1/8 финала впервые сыграют на этой стадии Уимблдона.