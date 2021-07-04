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Александр Зверев: Думаю, во второй неделе Wimbledon ключевую роль будет играть опыт
Комментарий немца
Немецкий теннисист, седьмая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал выход во вторую неделю розыгрыша Wimbledon. Его слова цитирует пресс-служба АТР:
"Думаю, во второй неделе Wimbledon ключевую роль будет играть опыт. Важно будет то, как ты распоряжаешься временем на корте, как переламываешь ход встречи.
Все это я начал познавать еще в начале карьеры. Надеюсь, с годами у меня выработались необходимые навыки. Моя цель осталась прежней - я хочу выиграть Шлем" - сказал он.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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