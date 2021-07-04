Александр Зверев: Думаю, во второй неделе Wimbledon ключевую роль будет играть опыт

Немецкий теннисист, седьмая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал выход во вторую неделю розыгрыша Wimbledon. Его слова цитирует пресс-служба АТР:

"Думаю, во второй неделе Wimbledon ключевую роль будет играть опыт. Важно будет то, как ты распоряжаешься временем на корте, как переламываешь ход встречи.

Все это я начал познавать еще в начале карьеры. Надеюсь, с годами у меня выработались необходимые навыки. Моя цель осталась прежней - я хочу выиграть Шлем" - сказал он.