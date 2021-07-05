Калинина выиграла 60-тысячник во Франции

Ангелина Калинина в статусе третьей сеяной стала чемпионкой грунтового турнира ITF W60 в Монпелье. В финале Калинина в двух сетах переиграла египтянку Майяр Шериф (6:2, 6:3).

Калинина на пути к титулу в пяти матчах проиграла лишь один сет – в полуфинале против Чжэн Цинвэнь (6:1, 4:6, 6:2).

Титул в Монпелье стал для Калининой третьим в сезоне. Ранее теннисистка из Новой Каховки стала чемпионкой 25-тысячника в Португалии и выиграла 60-тывячник в Хорватии.

На этой неделе Ангелина Калинина сыграет на турнире ITF W100 во французском Контрексевилле.