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Пять случаев, когда теннисисты отыгрывали матч-бол и брали Шлем. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Феноменальное достижение

Пять случаев, когда теннисисты отыгрывали матч-бол и брали Шлем. ВИДЕО

Новина українською

Стать чемпионом турнира Большого шлема, будучи в одном мяче от поражения, – что может быть круче этого достижения?

Подобные триумфы есть в резюме у Новака Джоковича, Стэна Вавринки, Марата Сафина и Гастона Гаудио, а вот Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю никогда не удавалось выиграть мэйджор с матч-бола.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Стэн Вавринка
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