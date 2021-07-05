Пять случаев, когда теннисисты отыгрывали матч-бол и брали Шлем. ВИДЕО

Стать чемпионом турнира Большого шлема, будучи в одном мяче от поражения, – что может быть круче этого достижения?

Подобные триумфы есть в резюме у Новака Джоковича, Стэна Вавринки, Марата Сафина и Гастона Гаудио, а вот Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю никогда не удавалось выиграть мэйджор с матч-бола.