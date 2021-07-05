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Пять случаев, когда теннисисты отыгрывали матч-бол и брали Шлем. ВИДЕО
Феноменальное достижение
Стать чемпионом турнира Большого шлема, будучи в одном мяче от поражения, – что может быть круче этого достижения?
Подобные триумфы есть в резюме у Новака Джоковича, Стэна Вавринки, Марата Сафина и Гастона Гаудио, а вот Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю никогда не удавалось выиграть мэйджор с матч-бола.
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