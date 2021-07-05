Сегодня Надежда Киченок сыграет в 1/8 финала Уимблдона

Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару в 1/8 финала Уимблдона в понедельник проведут матч против Сторм Сандерс и Кэролайн Доулхайд.

Матч состоится вторым запуском на корте №8 после парного мужского поединка. Ориентировочное начало встречи – не ранее 15:00 по киевскому времени.

Надежда Киченок может впервые в карьере выйти в четвертьфинал на турнире Большого шлема в парном разряде. В миксте лучшим результатом украинки является полуфинал на Ролан Гаррос в 2019 году.

Также в понедельник сестры Киченок отыграют матчи второго раунда в миксте.