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Федерер выступит на Олимпийских играх в Токио
Последняя Олимпиада для великого швейцарца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийская ассоциация Швейцарии представила список из 116 спортсменов, которые с 23 июля по 8 августа представят страну на Олимпийских играх в Токио.
Швейцарскую делегацию на Олимпиаде возглавит 39-летний Роджер Федерер, для которого Игры в Японии станут пятыми в карьере.
Федерер в 2012 года в Лондоне стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в 2008-м вместе со Стэном Вавринкой в Пекине завоевал золото в паре.
Роджер Федерер в понедельник проведет матч 1/8 финала Уимблдона, а его соперником станет итальянец Лоренцо Сонего.
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