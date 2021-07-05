Федерер выступит на Олимпийских играх в Токио

Олимпийская ассоциация Швейцарии представила список из 116 спортсменов, которые с 23 июля по 8 августа представят страну на Олимпийских играх в Токио.

Швейцарскую делегацию на Олимпиаде возглавит 39-летний Роджер Федерер, для которого Игры в Японии станут пятыми в карьере.

Федерер в 2012 года в Лондоне стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в 2008-м вместе со Стэном Вавринкой в Пекине завоевал золото в паре.

Роджер Федерер в понедельник проведет матч 1/8 финала Уимблдона, а его соперником станет итальянец Лоренцо Сонего.