Соболенко и Жабер вышли в четвертьфинал Уимблдона

Вторая сеяная Арина Соболенко в 1/8 финала в трех сета за 1 час и 51 минуту прошла 20-ю ракетку мира Елену Рыбакину (6:3, 4:6, 6:3).

Соболенко на пути к первому в карьере четвертьфиналу на Шлеме подала 10 эйсов, выиграла 67% очков с первой подачи, реализовала 5 из 11 брейк-поинтов, а также сделала 32 виннерса при 31 невынужденной ошибке.

A first Grand Slam quarter-final ????



No.2 seed @SabalenkaA sets up an intriguing tie against Ons Jabeur in the next round after beating Elena Rybakina 6-3, 4-6, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/40rdAH2Z5R — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021

Онс Жабер в четвертом круге в волевом стиле переиграла чемпионку Ролан Гаррос-2020 Игу Швёнтек (5:7, 6:1, 6:1). Первая ракетка Африки могла побеждать и в двух партиях, но в концовке первого сета при счете 5:3 отдала 4 гейма подряд.

Жабер в матче со Швёнтек выдала 100-процентную реализацию брейк-поинтов (7 из 7), а на своей подаче отыграла 12 из 15 шансов полячки на брейк. Также в активе теннисистки из Туниса 8 эйсов и 30 активно выигранных мячей.

A stunning win! ????????@Ons_Jabeur is into her first-ever #Wimbledon quarter-final, coming from a set down to defeat Iga Swiatek 5-7, 6-1, 6-1 ???? pic.twitter.com/7o06D1MUFG — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021

Арина Соболенко и Онс Жабер сформировали первую пару 1/4 финала Уимблдона.