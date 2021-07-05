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Соболенко и Жабер вышли в четвертьфинал Уимблдона

Теннис
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Кто-то из них сыграет в полуфинале

Соболенко и Жабер вышли в четвертьфинал Уимблдона

фото - twitter.com

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Вторая сеяная Арина Соболенко в 1/8 финала в трех сета за 1 час и 51 минуту прошла 20-ю ракетку мира Елену Рыбакину (6:3, 4:6, 6:3).

Соболенко на пути к первому в карьере четвертьфиналу на Шлеме подала 10 эйсов, выиграла 67% очков с первой подачи, реализовала 5 из 11 брейк-поинтов, а также сделала 32 виннерса при 31 невынужденной ошибке.

Онс Жабер в четвертом круге в волевом стиле переиграла чемпионку Ролан Гаррос-2020 Игу Швёнтек (5:7, 6:1, 6:1). Первая ракетка Африки могла побеждать и в двух партиях, но в концовке первого сета при счете 5:3 отдала 4 гейма подряд.

Жабер в матче со Швёнтек выдала 100-процентную реализацию брейк-поинтов (7 из 7), а на своей подаче отыграла 12 из 15 шансов полячки на брейк. Также в активе теннисистки из Туниса 8 эйсов и 30 активно выигранных мячей.

Арина Соболенко и Онс Жабер сформировали первую пару 1/4 финала Уимблдона.

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В статье: Арина Соболенко Онс Жабер Уимблдон-2021
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