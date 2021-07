Соболенко и Жабер вышли в четвертьфинал Уимблдона

Вторая сеяная Арина Соболенко в 1/8 финала в трех сета за 1 час и 51 минуту прошла 20-ю ракетку мира Елену Рыбакину (6:3, 4:6, 6:3).

Соболенко на пути к первому в карьере четвертьфиналу на Шлеме подала 10 эйсов, выиграла 67% очков с первой подачи, реализовала 5 из 11 брейк-поинтов, а также сделала 32 виннерса при 31 невынужденной ошибке.

A first Grand Slam quarter-final ????



No.2 seed @SabalenkaA sets up an intriguing tie against Ons Jabeur in the next round after beating Elena Rybakina 6-3, 4-6, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/40rdAH2Z5R