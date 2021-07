Барти и Плишкова впервые вышли в четвертьфинал Уимблдона

Эшли Барти в четвертом раунде прервала 15-матчевую победную серию чемпионки Ролан Гаррос Барборы Крейчиковой (7:5, 6:3).

Барти выиграла первый сет со счета 1:3, а во второй партии сделала два брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.

На счету первой ракетки мира в матче с Крейчиковой 6 эйсов, 4 брейка и 21 виннерс.

The party continues ???? No.1 seed @ashbarty navigates through to the quarter-finals after a tricky encounter against Roland-Garros champion Barbora Krejcikova, winning 7-5, 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/7QxzUFADWJ

Каролина Плишкова в 1/8 финала переиграла обладательницу wild card из России Людмилу Самсонову (6:2, 6:3) и впервые за 2,5 года вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Экс-первая ракетка мира в матче с Самсоновой подала 10 эйсов, выиграла 83% очков с первой подачи, а также сделала 4 брейка и выиграла 17 очков активными действиями.

4 matches won.

0 sets lost.



No.8 seed @KaPliskova continues her fine form to book her spot in the quarter-finals at #Wimbledon by beating wild card Liudmila Samsonova 6-2, 6-3 pic.twitter.com/59h9QbyY1k