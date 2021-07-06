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Уимблдон. Джокович в 50-й раз вышел в четвертьфинал на Шлемах
У первой ракетки мира громкий юбилей
фото - flashscore.com.ua
Новак Джокович в четвертом раунде Уимблдона ожидаемо легко разобрался с 20-й ракеткой мира Кристианом Гарином (6:2, 6:4, 6:2). Матч продолжался менее двух часов.
Джокович в матче с чилийцем подал 9 эйсов и выиграл невероятные 92% очков с первой подачи. Также в активе серба 5 брейков и 28 виннерсов.
Джокович в 50-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на турнирах Большого шлема. По этому показателю 19-кратного чемпиона мэйджоров опережает только Роджер Федерер.
Следующим соперником Новака Джоковича в Лондоне станет Мартон Фучович, который в 1/8 финала в пяти сетах сенсационно обыграл Андрея Рублева.
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