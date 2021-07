Федерер – самый возрастной четвертьфиналист в истории Уимблдона

Роджер Федерер в 39-летнем возрасте в 1/8 финала Уимблдона обыграл Лоренцо Сонего (7:5, 6:4, 6:2) и стал самым возрастным участником 1/4 финала в истории травяного Шлема.

На пути к 18-му четвертьфиналу на Уимблдоне Федерер реализовал 5 из 15 брейк-поинтов при одном неудачном гейме на своей подаче. Также швейцарец совершил 32 виннерса и допустил 26 невынужденных ошибок.

Straight sets, straight into his 18th #Wimbledon quarter-final... @rogerfederer beats Lorenzo Sonego 7-5, 6-4, 6-2 to reach the last eight on Centre Court pic.twitter.com/G8VDVyR0XX