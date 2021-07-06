  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер – самый возрастной четвертьфиналист в истории Уимблдона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер – самый возрастной четвертьфиналист в истории Уимблдона

Теннис
(1 голосов)

Кто, если не он?

Федерер – самый возрастной четвертьфиналист в истории Уимблдона

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Роджер Федерер в 39-летнем возрасте в 1/8 финала Уимблдона обыграл Лоренцо Сонего (7:5, 6:4, 6:2) и стал самым возрастным участником 1/4 финала в истории травяного Шлема.

На пути к 18-му четвертьфиналу на Уимблдоне Федерер реализовал 5 из 15 брейк-поинтов при одном неудачном гейме на своей подаче. Также швейцарец совершил 32 виннерса и допустил 26 невынужденных ошибок.

Соперник Федерера по четвертьфиналу определится в матче между Даниилом Медведевым и Хубертом Хуркачем (6:2, 7:6, 3:6, 3:4, прерван из-за дождя).

Роджер Федерер в 58-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема. Это рекорд в истории Открытой эры тенниса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер Уимблдон-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...