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Федерер – самый возрастной четвертьфиналист в истории Уимблдона
Кто, если не он?
фото - flashscore.com.ua
Роджер Федерер в 39-летнем возрасте в 1/8 финала Уимблдона обыграл Лоренцо Сонего (7:5, 6:4, 6:2) и стал самым возрастным участником 1/4 финала в истории травяного Шлема.
На пути к 18-му четвертьфиналу на Уимблдоне Федерер реализовал 5 из 15 брейк-поинтов при одном неудачном гейме на своей подаче. Также швейцарец совершил 32 виннерса и допустил 26 невынужденных ошибок.
Straight sets, straight into his 18th #Wimbledon quarter-final... @rogerfederer beats Lorenzo Sonego 7-5, 6-4, 6-2 to reach the last eight on Centre Court pic.twitter.com/G8VDVyR0XX— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021
Соперник Федерера по четвертьфиналу определится в матче между Даниилом Медведевым и Хубертом Хуркачем (6:2, 7:6, 3:6, 3:4, прерван из-за дождя).
Роджер Федерер в 58-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема. Это рекорд в истории Открытой эры тенниса.
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