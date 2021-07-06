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Кербер впервые за 3 года вышла в четвертьфинал Шлема
Немка снова претендует на титул
фото - flashscore.com.ua
Экс-первая ракетка мира и трехкратная чемпионка турниров Большого шлема Анжелик Кербер в четвертом раунде Уимблдона обыграла юную Кори Гауфф (6:4, 6:4).
Первый сет Кербер выиграла с двумя брейками, а во второй партии взяла еще один гейм на подаче Гауфф и защитила свое преимущество до реализованного матч-бола.
В матче с Гауфф Кербер сделала 4 брейка, выиграла 67% очков с первой подачи, а также организовала 22 виннерса при 20 невынужденных ошибках.
The pursuit of #Wimbledon title No.2 continues...@AngeliqueKerber seals her victory over Coco Gauff with an ace, winning 6-4, 6-4 pic.twitter.com/WN6VQnTExi— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021
Кербер в последний раз выходила в четвертьфинал на Шлемах на Уимблдоне в 2018 году, когда стала чемпионкой турнира. С тех пор немка на мэйджорах пять раз уступала в первом круге.
Анжелик Кербер за полуфинал Уимблдона сыграет с чешкой Каролиной Муховой.
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