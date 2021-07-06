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Кербер впервые за 3 года вышла в четвертьфинал Шлема

Теннис
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Немка снова претендует на титул

Кербер впервые за 3 года вышла в четвертьфинал Шлема

фото - flashscore.com.ua

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Экс-первая ракетка мира и трехкратная чемпионка турниров Большого шлема Анжелик Кербер в четвертом раунде Уимблдона обыграла юную Кори Гауфф (6:4, 6:4).

Первый сет Кербер выиграла с двумя брейками, а во второй партии взяла еще один гейм на подаче Гауфф и защитила свое преимущество до реализованного матч-бола.

В матче с Гауфф Кербер сделала 4 брейка, выиграла 67% очков с первой подачи, а также организовала 22 виннерса при 20 невынужденных ошибках.

Кербер в последний раз выходила в четвертьфинал на Шлемах на Уимблдоне в 2018 году, когда стала чемпионкой турнира. С тех пор немка на мэйджорах пять раз уступала в первом круге.

Анжелик Кербер за полуфинал Уимблдона сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

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В статье: Анжелик Кербер Кори Гауфф Уимблдон-2021
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