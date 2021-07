Кербер впервые за 3 года вышла в четвертьфинал Шлема

Экс-первая ракетка мира и трехкратная чемпионка турниров Большого шлема Анжелик Кербер в четвертом раунде Уимблдона обыграла юную Кори Гауфф (6:4, 6:4).

Первый сет Кербер выиграла с двумя брейками, а во второй партии взяла еще один гейм на подаче Гауфф и защитила свое преимущество до реализованного матч-бола.

В матче с Гауфф Кербер сделала 4 брейка, выиграла 67% очков с первой подачи, а также организовала 22 виннерса при 20 невынужденных ошибках.

The pursuit of #Wimbledon title No.2 continues...@AngeliqueKerber seals her victory over Coco Gauff with an ace, winning 6-4, 6-4 pic.twitter.com/WN6VQnTExi