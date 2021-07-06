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Удары Джоковича и Кербер – среди лучших моментов для на Уимблдоне. ВИДЕО
Главные хайлайты «Безумного понедельника»
Официальный YouTube-канал Уимблдона представил лучшие моменты седьмого дня турнира.
В традиционную подборку попали розыгрыши при участии Новака Джоковича, Александра Зверева, Анжелик Кербер и других теннисистов.
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