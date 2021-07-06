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Ястремская возглавила посев турнира в Гамбурге

Теннис
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Долгожданное возвращение теннисистки

Ястремская возглавила посев турнира в Гамбурге

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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская получила первый номер посева на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге.

На Hamburg European Open Ястремская стартует матчем с Магдаленой Фрех против победительницы квалификации или «лаки-лузера».

Полная сетка турнира в Гамбурге

Турнир в Гамбурге станет для Ястремской первым с ноября 2020 года. Теннисистка из Одессы была вынуждена сделать паузу в карьере из-за допингового скандала. В конце июня ITF сняла с украинки все обвинения и разрешила ей вернуться на корт.

Даяна Ястремская в актуальном рейтинге WTA занимает 38-е место.

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В статье: теннис Даяна Ястремская
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