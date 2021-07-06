Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская возглавила посев турнира в Гамбурге
Долгожданное возвращение теннисистки
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская получила первый номер посева на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге.
На Hamburg European Open Ястремская стартует матчем с Магдаленой Фрех против победительницы квалификации или «лаки-лузера».
Полная сетка турнира в Гамбурге
Турнир в Гамбурге станет для Ястремской первым с ноября 2020 года. Теннисистка из Одессы была вынуждена сделать паузу в карьере из-за допингового скандала. В конце июня ITF сняла с украинки все обвинения и разрешила ей вернуться на корт.
Даяна Ястремская в актуальном рейтинге WTA занимает 38-е место.
Популярное сейчас
- Оформят ли сенсацию датчане? Италия рвется в финал! Прогнозы на ½ турнира. Европодкаст
- Детям с Троещины, которые пели гимн перед игрой, подарили мячи, одному оплатили обучение
- Бразилия вышла в финал Копа Америка
- Джокович идет за хет-триком, Серена выбывает с травмой. Главные события первой недели Уимблдона
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО