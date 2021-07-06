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Федерер на Уимблдоне повторил рекорд Надаля
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Роджер Федерер накануне в четвертом раунде Уимблдона в трех сетах обыграл Лоренцо Сонего (7:5, 6:4, 6:2) и в 58-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на турнире Большого шлема.
Победа над Сонего стала для Федерера 105-й на травяных кортах Лондона. По этому показателю 39-летний швейцарец сравнялся с Рафаэлем Надалем, у которого те же 105 выигранных матчей на Ролан Гаррос.
105 - Federer match wins at Wimbledon— Vincenzo Orabona (@VincenzoOrab96) July 6, 2021
105 - Nadal match wins at Roland Garros#Fedal pic.twitter.com/UZu3uXQuOq
Соперником Роджера Федерера по четвертьфиналу станет второй сеяный Даниил Медведев или поляк Хуберт Хуркач.
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