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Федерер на Уимблдоне повторил рекорд Надаля

Теннис
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Федерер на Уимблдоне повторил рекорд Надаля

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Роджер Федерер накануне в четвертом раунде Уимблдона в трех сетах обыграл Лоренцо Сонего (7:5, 6:4, 6:2) и в 58-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на турнире Большого шлема.

Победа над Сонего стала для Федерера 105-й на травяных кортах Лондона. По этому показателю 39-летний швейцарец сравнялся с Рафаэлем Надалем, у которого те же 105 выигранных матчей на Ролан Гаррос.

Соперником Роджера Федерера по четвертьфиналу станет второй сеяный Даниил Медведев или поляк Хуберт Хуркач.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль Уимблдон-2021
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