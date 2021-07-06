Федерер на Уимблдоне повторил рекорд Надаля

Роджер Федерер накануне в четвертом раунде Уимблдона в трех сетах обыграл Лоренцо Сонего (7:5, 6:4, 6:2) и в 58-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на турнире Большого шлема.

Победа над Сонего стала для Федерера 105-й на травяных кортах Лондона. По этому показателю 39-летний швейцарец сравнялся с Рафаэлем Надалем, у которого те же 105 выигранных матчей на Ролан Гаррос.

105 - Federer match wins at Wimbledon

105 - Nadal match wins at Roland Garros#Fedal pic.twitter.com/UZu3uXQuOq — Vincenzo Orabona (@VincenzoOrab96) July 6, 2021

Соперником Роджера Федерера по четвертьфиналу станет второй сеяный Даниил Медведев или поляк Хуберт Хуркач.