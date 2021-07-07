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Ястремская возобновит карьеру матчем со 145-й ракеткой мира
Ждем победу
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в четверг на турнире WTA 250 в Гамбурге проведет первый матч после допингового скандала и снятия обвинений со стороны ITF.
В статусе лидера посева Ястремская сыграет с полячкой Магдаленой Фреш, которая в первом круге обыграла Марину Мельникову (6:4, 6:4).
Ястремская уже встречалась с Фреш – в 2018 году в квалификации Уимблдона украинка легко выиграла в двух сетах (6:3, 6:2).
Матч с Фреш станет для Даяны Ястремской первым с ноября 2020 года.
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