Ястремская возобновит карьеру матчем со 145-й ракеткой мира

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в четверг на турнире WTA 250 в Гамбурге проведет первый матч после допингового скандала и снятия обвинений со стороны ITF.

В статусе лидера посева Ястремская сыграет с полячкой Магдаленой Фреш, которая в первом круге обыграла Марину Мельникову (6:4, 6:4).

Ястремская уже встречалась с Фреш – в 2018 году в квалификации Уимблдона украинка легко выиграла в двух сетах (6:3, 6:2).

Матч с Фреш станет для Даяны Ястремской первым с ноября 2020 года.