Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерер в трёх сетах проиграл в четвертьфинале Уимблдона
Последнюю партию - под ноль
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Живая легенда мужского тенниса, Роджер Федерер, проиграл 18-й ракетке мира Хуберту Хуркачу в поединке 1/4 финала теннисного Уимблдонского турнира. Швейцарец в борьбе уступил в двух первых партиях, однако абсолютно сдался в решающем сете и отдал её сопернику под ноль.
В первой партии ключевым оказался шестой гейм, когда Хуркач забрал гейм оппонента. Во втором сете уже сам Роджер вёл с брейком, однако не удержал его, уступив на тай-брейке. Наконец, в третьем сете борьбы не было вообще - поляк забрал его за 29 минут.
Соперником Хуркача в полуфинале станет победитель пары Берретини - Оже Альяссим.
Роджер Федерер (Швейцария) - Хуберт Хуркач (Польша) 3:6, 6:7, 0:6
Популярное сейчас
- Директор Арены Львов: Президент Руха Козловский мне угрожает
- Жена Малиновского ответила на вопрос о конфликте мужа с Шевченко на Евро
- Италия - Испания 1:1, пен. 4:2. Видео голов и обзор матча
- Джокович идет за хет-триком, Серена выбывает с травмой. Главные события первой недели Уимблдона
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО