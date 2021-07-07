Федерер в трёх сетах проиграл в четвертьфинале Уимблдона

Живая легенда мужского тенниса, Роджер Федерер, проиграл 18-й ракетке мира Хуберту Хуркачу в поединке 1/4 финала теннисного Уимблдонского турнира. Швейцарец в борьбе уступил в двух первых партиях, однако абсолютно сдался в решающем сете и отдал её сопернику под ноль.

В первой партии ключевым оказался шестой гейм, когда Хуркач забрал гейм оппонента. Во втором сете уже сам Роджер вёл с брейком, однако не удержал его, уступив на тай-брейке. Наконец, в третьем сете борьбы не было вообще - поляк забрал его за 29 минут.

Соперником Хуркача в полуфинале станет победитель пары Берретини - Оже Альяссим.

Роджер Федерер (Швейцария) - Хуберт Хуркач (Польша) 3:6, 6:7, 0:6