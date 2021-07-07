  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер в трёх сетах проиграл в четвертьфинале Уимблдона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер в трёх сетах проиграл в четвертьфинале Уимблдона

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Последнюю партию - под ноль

Федерер в трёх сетах проиграл в четвертьфинале Уимблдона

Фото: AFP/Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Живая легенда мужского тенниса, Роджер Федерер, проиграл 18-й ракетке мира Хуберту Хуркачу в поединке 1/4 финала теннисного Уимблдонского турнира. Швейцарец в борьбе уступил в двух первых партиях, однако абсолютно сдался в решающем сете и отдал её сопернику под ноль.

В первой партии ключевым оказался шестой гейм, когда Хуркач забрал гейм оппонента. Во втором сете уже сам Роджер вёл с брейком, однако не удержал его, уступив на тай-брейке. Наконец, в третьем сете борьбы не было вообще - поляк забрал его за 29 минут.

Соперником Хуркача в полуфинале станет победитель пары Берретини - Оже Альяссим.

Роджер Федерер (Швейцария) - Хуберт Хуркач (Польша) 3:6, 6:7, 0:6

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер Хуберт Хуркач Уимблдон-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...