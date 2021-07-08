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Стали известны полуфинальные пары Уимблдона в мужской сетке
Серб, канадец, поляк и итальянец
Фото: AFP/Автор - неизвестен
В среду состоялись игры 1/4 финала на теннисном Уимблдонском турнире у мужчин, после чего сформировались пары предпоследней стадии.
Из четырёх встреч только в одной для определения победителя понадобилось все пять партий: канадец Денис Шаповалов выбил россиянина Карена Хачанова. Новак Джокович и Хуберт Хуркач для своих игр затратили по три сета, а Маттео Берреттини понадобилось четыре.
Карен Хачанов (Россия) - Денис Шаповалов (Канада) 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6
Новак Джокович (Сербия) - Мартон Фучович (Венгрия) 6:3, 6:4, 6:4
Роджер Федерер (Швейцария) - Хуберт Хуркач (Польша) 3:6, 6:7, 0:6
Маттео Берретини (Италия) - Феликс Оже Альяссим (Канада) 6:3, 5:7, 7:5, 6:3
Таким образом, в полуфинале Уимблдона 2021 первый номер рейтинга ATP Джокович сыграет с Шаповаловым (№10), а Берреттини (№7) ожидает встреча с Хуркачем (№14). Обе игры состоятся 9 июля.
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