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Удары Джоковича и Шаповалова – среди лучших моментов дня на Уимблдоне. ВИДЕО
Новая подборка красоты на травяном Шлеме
фото - flashscore.com.ua
Официальный YouTube-канал Уимблдона представил самые эффектные удары и розыгрыши вчерашнего игрового дня.
В этом видео выделяется утонченная работа Новака Джоковича у сетки и эффектный косой кросс от Дениса Шаповалова.
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