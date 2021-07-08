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Сегодня Ястремская возобновляет карьеру после допингового скандала
Долгожданный камбэк одесситки
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в четверг во втором круге грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге сыграет с №145 мирового рейтинга Магдаленой Фреш. Матч пройдет последним запуском и начнется не ранее 19:30 по киевскому времени.
В Гамбурге Ястремская возвращается после громкого допингового скандала. Теннисистку в начале года обвинили в применении запрещенных препаратов, но в конце июня ITF закрыла дело и сняла с украинки временный запрет.
Ястремская в последний раз выходила на корт 9 ноября 2020 года, когда проиграла на старте турнира в Линце. Последнюю победу украинка одержала 16 сентября прошлого года в матче с Амандой Анисимовой на турнире в Риме.
Даяна Ястремская является чемпионкой трех одиночных турниров WTA, а в мировом рейтинге уроженка Одессы находится на 38-м месте.
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