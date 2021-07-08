Форвард Тампы повторил невероятное достижение Лемье

Тампа-Бэй со счетом 4:1 в финале Кубка Стэнли обыграла Монреаль и стала трехкратным чемпионом НХЛ.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал российский легионер Молний Никита Кучеров, который в 23 матчах набрал 32 очка (8 шайб+24 результативных передачи).

Кучеров – лишь второй хоккеист НХЛ за последние 30 лет, которому в двух сезонах кряду удавалось выиграть гонку бомбардиров в плей-офф. До россиянина аналогичное достижение в 1991 и 1992 годах оформлял легендарный Марио Лемье.

Примечательно, что Никита Кучеров последние шесть матчей в Кубке Стэнли провел со сломанным ребром.