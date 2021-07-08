Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Тампы повторил невероятное достижение Лемье
Это впечатляет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тампа-Бэй со счетом 4:1 в финале Кубка Стэнли обыграла Монреаль и стала трехкратным чемпионом НХЛ.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал российский легионер Молний Никита Кучеров, который в 23 матчах набрал 32 очка (8 шайб+24 результативных передачи).
Кучеров – лишь второй хоккеист НХЛ за последние 30 лет, которому в двух сезонах кряду удавалось выиграть гонку бомбардиров в плей-офф. До россиянина аналогичное достижение в 1991 и 1992 годах оформлял легендарный Марио Лемье.
Примечательно, что Никита Кучеров последние шесть матчей в Кубке Стэнли провел со сломанным ребром.
Популярное сейчас
- "Мяч в сетке - только это имеет значение". Стерлинг высказался по поводу скандального пенальти
- Заявка на контракт. ВИДЕО классного гола потенциального новичка Динамо в матче с Люцерном
- Расписание и результаты Евро-2020
- Джокович идет за хет-триком, Серена выбывает с травмой. Главные события первой недели Уимблдона
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО