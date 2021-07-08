Марченко сделал забавную пародию на Джоковича

Первая ракетка Украины Илья Марченко представил ремикс на основании вчерашней пресс-конференции Новака Джоковича после выхода в полуфинал Уимблдона.

Один из журналистов спросил серба, каково ему быть «эдаким плохим парнем», который много лет гонится за Федерером и Надалем. Джокович ответил, что не считает себя плохим парнем.

Марченко обыграл эту историю при помощи хита Билли Айлиш «Bad Guy». Получилось забавно.