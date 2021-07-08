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Марченко сделал забавную пародию на Джоковича
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Первая ракетка Украины Илья Марченко представил ремикс на основании вчерашней пресс-конференции Новака Джоковича после выхода в полуфинал Уимблдона.
Один из журналистов спросил серба, каково ему быть «эдаким плохим парнем», который много лет гонится за Федерером и Надалем. Джокович ответил, что не считает себя плохим парнем.
Марченко обыграл эту историю при помощи хита Билли Айлиш «Bad Guy». Получилось забавно.
My morning creation ???????????? pic.twitter.com/8Cxc1kj6Xj— Illya Marchenko (@imarchello) July 8, 2021
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