Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерер впервые за 19 лет в трех сетах проиграл матч Уимблдона
Грустное зрелище
фото - flashscore.com.ua
Роджер Федерер накануне в четвертьфинале Уимблдона уступил Хуберту Хуркачу (3:6, 6:7, 0:6).
Федерер всего в третий раз в карьере проиграл на Уимблдоне в трех сетах. В последний раз подобное произошло в первом раунде в 2002 году, когда швейцарца остановил Марио Анчич (3:6, 6:7, 3:6).
Также Федерер на турнире Большого шлема впервые с 2008 года проиграл сет со счетом 0:6.
После Уимблдона Роджер Федерер может впервые с января 2017 года вылететь из топ-10 рейтинга АТР.
Популярное сейчас
- Англия - Дания 2:1. Видео голов и обзор матча
- Англия – Дания 2:1. Ремейк 1966-го. Родные трибуны и спорный пенальти вывели родоначальников в финал
- Сегодня в факсовом режиме будет принято решение о выходе Олимпика из УПЛ
- Стали известны полуфинальные пары Уимблдона в мужской сетке
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО