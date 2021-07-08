Федерер впервые за 19 лет в трех сетах проиграл матч Уимблдона

Роджер Федерер накануне в четвертьфинале Уимблдона уступил Хуберту Хуркачу (3:6, 6:7, 0:6).

Федерер всего в третий раз в карьере проиграл на Уимблдоне в трех сетах. В последний раз подобное произошло в первом раунде в 2002 году, когда швейцарца остановил Марио Анчич (3:6, 6:7, 3:6).

Также Федерер на турнире Большого шлема впервые с 2008 года проиграл сет со счетом 0:6.

После Уимблдона Роджер Федерер может впервые с января 2017 года вылететь из топ-10 рейтинга АТР.