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Федерер еще не принял решение по Олимпиаде

Теннис
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Ветеран может отказаться от поездки в Токио

Федерер еще не принял решение по Олимпиаде

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Роджер Федерер накануне в четвертьфинале Уимблдона в трех сетах проиграл Хуберту Хуркачу (3:6, 6:7, 0:6).

Следующей остановкой 39-летнего швейцарца должны стать Олимпийские игры в Токио, однако в комментарии Tennis Majors Федерер дал понять, что окончательное решение по участию в Играх еще не принято.

"Мне нужна пара дней. Я еще не решил, куда нам двигаться дальше. Надеюсь, вскоре я объявлю о решении, которое устроит меня, мою семью, команду и так далее", - сказал 20-кратный чемпион турниров Большого шлема.

Для Роджера Федерера Олимпиада в Токио – последний шанс завоевать золото в одиночном разряде. Он становился олимпийским чемпионом в паре, а в одиночке брал серебро в 2012 году.

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В статье: Роджер Федерер Олимпийские игры 2020
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