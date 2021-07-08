Федерер еще не принял решение по Олимпиаде

Роджер Федерер накануне в четвертьфинале Уимблдона в трех сетах проиграл Хуберту Хуркачу (3:6, 6:7, 0:6).

Следующей остановкой 39-летнего швейцарца должны стать Олимпийские игры в Токио, однако в комментарии Tennis Majors Федерер дал понять, что окончательное решение по участию в Играх еще не принято.

"Мне нужна пара дней. Я еще не решил, куда нам двигаться дальше. Надеюсь, вскоре я объявлю о решении, которое устроит меня, мою семью, команду и так далее", - сказал 20-кратный чемпион турниров Большого шлема.

Для Роджера Федерера Олимпиада в Токио – последний шанс завоевать золото в одиночном разряде. Он становился олимпийским чемпионом в паре, а в одиночке брал серебро в 2012 году.