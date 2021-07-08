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Каролина Плишкова становится второй финалисткой Уимблдона

Теннис
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Боевой и практически равный матч в пользу чешки

Каролина Плишкова становится второй финалисткой Уимблдона

Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал Уимблдона 2021 в одиночном женском разряде.

Чешка в трёх партиях переиграла беларуску Арину Сабаленко, одержав волевую победу. Во всех трёх сетах теннисистки в сумме сделали по одному брейку. В первом это удалось Сабаленко в решающем гейме партии. А во втором и третьем - уже Каролине.

Стоит отметить, что Плишкова в этом матче реализовала только два из десяти брейк-поинтов (у Сабаленко один из одного), записала себе меньше активно выигранных мячей (32:38), но и меньше невынужденных ошибок (17:20).

В решающем поединке турнира Каролина встретится с австралийкой Эшли Барти.

Каролина Плишкова (Чехия) - Арина Сабаленко (Беларусь) 5:7, 6:4, 6:4

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В статье: Каролина Плишкова Арина Соболенко Уимблдон-2021
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