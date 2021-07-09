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Ястремская победно вернулась на корт после дисквалификации
Заждались
Вторая ракетка Украины, 38 номер WTA Даяна Ястремская победой отметила свое возвращение на корт после более чем полугодового перерыва, связанного с допинговыми разборками. Сейчас украинка полностью оправдана и уже взялась за дело: победа в двух сетах над Магдаленой Френх на турнире в Гамбурге.
Более часа времени украинка потратила на первый сет, взяв его только на тай-брейке. А вот вторая партия продолжалась всего 33 минуты – Ястремская отдала гейм лишь при счете 5:0, а затем быстро подала на матч.
Следующей соперницей украинки, которая является фавориткой турнира в Гамбурге, будет итальянка Сара Эррани.
Гамбург. WTA 250 Грунт
Даяна Ястремская (Украина) - Магдалена Френх (Польша) 2:0 (7:6, 6:1)
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