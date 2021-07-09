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Удары Барти и Плишковой – среди лучших моментов дня на Уимблдоне. ВИДЕО
Травяной Шлем приближается к кульминации
фото - flashscore.com.ua
Официальный YouTube-канал Уимблдона представил подборку лучших моментов вчерашнего дня.
В этом видео выделяются эффектный слайс Эшли Барти в матче с Анжелик Кербер и неожиданная контратака Каролины Плишковой в противостоянии с Ариной Соболенко.
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