Удары Барти и Плишковой – среди лучших моментов дня на Уимблдоне. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Уимблдона представил подборку лучших моментов вчерашнего дня.

В этом видео выделяются эффектный слайс Эшли Барти в матче с Анжелик Кербер и неожиданная контратака Каролины Плишковой в противостоянии с Ариной Соболенко.