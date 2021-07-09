Плишкова и Соболенко побили рекорд Уимблдона

Каролина Плишкова и Арина Соболенко в полуфинальном матче Уимблдона (5:7, 6:4, 6:4) на двоих выполнили 32 эйса и побили рекорд турнира по количеству подач навылет в женском одиночном матче.

Ранее рекорд принадлежал Серене Уильямс и Виктории Азаренко, а также Наоми Броади и Тимеа Бабош – по 25 эйсов.

Каролина Плишкова в финале Уимблдона сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.