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Плишкова и Соболенко побили рекорд Уимблдона
Этого стоило ожидать
фото - flashscore.com.ua
Каролина Плишкова и Арина Соболенко в полуфинальном матче Уимблдона (5:7, 6:4, 6:4) на двоих выполнили 32 эйса и побили рекорд турнира по количеству подач навылет в женском одиночном матче.
Ранее рекорд принадлежал Серене Уильямс и Виктории Азаренко, а также Наоми Броади и Тимеа Бабош – по 25 эйсов.
Каролина Плишкова в финале Уимблдона сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.
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