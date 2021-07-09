Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская: Соскучилась по игре и по зрителям
А теннис соскучился по Ястремской
Даяна Ястремская накануне в Гамбурге возобновила карьеру после 9-месячной паузы, связанной с обвинениями ITF в применении запрещенных препаратов. В первом матче после камбэка украинка обыграла Магдалену Фреш (7:6, 6:1).
"Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре, по выступлению перед зрителями. Сейчас такое ощущение, будто бы я выиграла свой первый турнир, если честно.
Я не играла с прошлого ноября, мой теннис сегодня был нестабильным. Но я рада, что сыграла, я могу только поблагодарить мою команду, мою семью, которые всегда были рядом, болельщиков. Я так счастлива вернуться", - сказала украинка после матча.
За выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в Германии Даяна Ястремская сегодня сыграет с итальянкой Сарой Эррани.
Популярное сейчас
- Теперь все силы на Холанда? Форвард Челси перейдет в Милан
- Агент уточнил детали перехода форварда ЦСКА в киевское Динамо
- Португальский клуб ведет переговоры с Гентом о трансфере Яремчука - СМИ
- Сегодня Ястремская возобновляет карьеру после допингового скандала
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО