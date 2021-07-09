Ястремская: Соскучилась по игре и по зрителям

Даяна Ястремская накануне в Гамбурге возобновила карьеру после 9-месячной паузы, связанной с обвинениями ITF в применении запрещенных препаратов. В первом матче после камбэка украинка обыграла Магдалену Фреш (7:6, 6:1).

"Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре, по выступлению перед зрителями. Сейчас такое ощущение, будто бы я выиграла свой первый турнир, если честно.

Я не играла с прошлого ноября, мой теннис сегодня был нестабильным. Но я рада, что сыграла, я могу только поблагодарить мою команду, мою семью, которые всегда были рядом, болельщиков. Я так счастлива вернуться", - сказала украинка после матча.

За выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в Германии Даяна Ястремская сегодня сыграет с итальянкой Сарой Эррани.