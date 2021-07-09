Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
Даяна в двух шагах от титула
фото - WTA
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге обыграла экс-теннисистку из топ-10 Сару Эррани (7:6, 6:4). Матч продолжался 1 час и 53 минуты.
В первом сете Ястремская отыгралась со счета 3:5. Во второй партии украинка организовала четыре брейка, чем компенсировала три неудачных гейма на своей подаче.
В матче с Эррани Ястремская подала 4 эйса, сделала 7 двойных ошибок, реализовала 6 из 16 брейк-поинтов и отдала 5 геймов на своей подаче.
За первый финал с января 2020 года Даяна Ястремскаяв субботу сыграет со 198-й ракеткой мира Еленой Габриэлой Рузе.
Популярное сейчас
- Четверо украинцев - в символической сборной открытий Евро-2020
- Динамо может предложить трех игроков Днепру-1 в обмен на Довбика
- Динамо пропустит первый тур УПЛ
- Ястремская возглавила посев турнира в Гамбурге
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО