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Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гамбурге

Теннис
(1 голосов)

Даяна в двух шагах от титула

Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гамбурге

фото - WTA

Новина українською

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге обыграла экс-теннисистку из топ-10 Сару Эррани (7:6, 6:4). Матч продолжался 1 час и 53 минуты.

В первом сете Ястремская отыгралась со счета 3:5. Во второй партии украинка организовала четыре брейка, чем компенсировала три неудачных гейма на своей подаче.

В матче с Эррани Ястремская подала 4 эйса, сделала 7 двойных ошибок, реализовала 6 из 16 брейк-поинтов и отдала 5 геймов на своей подаче.

За первый финал с января 2020 года Даяна Ястремскаяв субботу сыграет со 198-й ракеткой мира Еленой Габриэлой Рузе.

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В статье: Даяна Ястремская Сара Эррани
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