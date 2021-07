Берреттини обыграл обидчика Федерера и стал первым итальянцем в финале Уимблдона

Седьмой сеяный Маттео Берреттини в полуфинале Уимблдона за 2 часа и 39 минут обыграл Хуберта Хуркача (6:3, 6:0, 7:6, 6:4) и стал первым теннисистом из Италии в финале травяного мэйджора.

Into the history books ????????@MattBerrettini becomes the first Italian player to reach a singles final at #Wimbledon, beating Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4 pic.twitter.com/NkKbXbuaQC