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Берреттини обыграл обидчика Федерера и стал первым итальянцем в финале Уимблдона
Первый финал Шлема в 22 года
фото - flashscore.com.ua
Седьмой сеяный Маттео Берреттини в полуфинале Уимблдона за 2 часа и 39 минут обыграл Хуберта Хуркача (6:3, 6:0, 7:6, 6:4) и стал первым теннисистом из Италии в финале травяного мэйджора.
Into the history books ????????@MattBerrettini becomes the first Italian player to reach a singles final at #Wimbledon, beating Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4 pic.twitter.com/NkKbXbuaQC— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021
Берреттини за весь матч допустил на своей подаче только 2 брейк-поинта. Также на его счету 22 эйса и 60 виннерсов против 27 у Хуркача.
Маттео Берреттини выиграл 11-й матч подряд на траве, а его соперником по финалу Уимблдона станет Новак Джокович или Денис Шаповалов.
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