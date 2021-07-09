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Берреттини обыграл обидчика Федерера и стал первым итальянцем в финале Уимблдона

Теннис
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Первый финал Шлема в 22 года

Берреттини обыграл обидчика Федерера и стал первым итальянцем в финале Уимблдона

фото - flashscore.com.ua

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Седьмой сеяный Маттео Берреттини в полуфинале Уимблдона за 2 часа и 39 минут обыграл Хуберта Хуркача (6:3, 6:0, 7:6, 6:4) и стал первым теннисистом из Италии в финале травяного мэйджора.

Берреттини за весь матч допустил на своей подаче только 2 брейк-поинта. Также на его счету 22 эйса и 60 виннерсов против 27 у Хуркача.

Маттео Берреттини выиграл 11-й матч подряд на траве, а его соперником по финалу Уимблдона станет Новак Джокович или Денис Шаповалов.

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В статье: Маттео Берреттини Хуберт Хуркач Уимблдон-2021
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