Новак Джокович 30-й раз вышел в финал турнира Grand Slam

Во втором полуфинале Уимблдона лучший теннисист планеты Новак Джокович экзаменовал канадского теннисиста Дениса Шаповалова, который занимает в рейтинге ATP 12 место.

В первом сете Джокович упустил свою подачу уже в третьем гейме, но подавая на сет при счете 5: 4 Шаповалов не сумел воспользоваться моментом. Новак сравнял счет, а затем и взял сет на тай-брейке (7:3).

Во втором сете теннисисты упорно брали свои подачи до 11-го гейма. Тогда же Джокович сделал брейк и в итоге выиграл сет 7:5. Третий сет прошел по тому же сценарию и завершился с аналогичным счетом.

В целом игра продолжалась 2 часа 47 минут. Джокович лучше подавал (9 эйсов против 6, 81% выигранной первой подачи против 79% у Дениса). Шаповалов активней играл во время розыгрышей, заработал 40 виннерсов против 32 у Джоковича, но значительно больше ошибался (36 ошибок против 15).

Таким образом, в своем 30-м финале на турнирах серии Grand Slam Новак Джокович сыграет с Маттео Берреттини, который занимает 9 место в рейтинге. В своем полуфинале Берреттини победил 18-летнего поляка Губерта Гуркача. Для Маттео это будет первый финал на таком уровне. Джокович может выиграть свой шестой Уимблдон и 20-й титул Grand Slam в целом.

Уимблдон. Трава. Полуфинал. Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 1) - Денис Шаповалов (Канада, 12) 3:0 (7:6, 7:5, 7:5)

Финал Джокович - Берреттини состоится в воскресенье, 11 июля, начало в 16:00

