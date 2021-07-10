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Новак Джокович о Wimbledon: Это особый для меня турнир и особый корт
комментарий серба
Wimbledon
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал
"Не сказал бы, что счет поединка в полной мере отражает его ход. В первой партии Денис играл лучше меня. Во втором сете у него тоже были шансы. Сегодня Шаповалов заслуживает громких аплодисментов. Его ждет отличное будущее. Уже не раз говорил, но повторю снова - это особый для меня турнир и особый корт. Я горжусь тем, что могу писать историю спорта, который очень люблю. Впереди меня ждет еще один матч, в котором я обязан одержать победу" - сказал он.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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