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Новак Джокович о Wimbledon: Это особый для меня турнир и особый корт

Теннис
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Новак Джокович о Wimbledon: Это особый для меня турнир и особый корт

Wimbledon

UA-Футбол
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в полуфинальном матче Wimbledon над канадцем Денисом Шаповаловым (АТР №12) и поделился эмоциями от выхода в финал соревнований. Его слова цитирует пресс-служба турнира:

"Не сказал бы, что счет поединка в полной мере отражает его ход. В первой партии Денис играл лучше меня. Во втором сете у него тоже были шансы. Сегодня Шаповалов заслуживает громких аплодисментов. Его ждет отличное будущее. Уже не раз говорил, но повторю снова - это особый для меня турнир и особый корт. Я горжусь тем, что могу писать историю спорта, который очень люблю. Впереди меня ждет еще один матч, в котором я обязан одержать победу" - сказал он.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гамбурге.

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В статье: Новак Джокович wimbledon
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