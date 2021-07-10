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Тренер Плишковой: На корте Каролина совсем не такая, как за его пределами
Комментарий наставника
Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен
Тренер чешской теннисистки, финалистки Wimbledon 2021 Каролины Плишковой (WTA №13) Саша Бажин рассказал о поведении своей подопечной на корте и за его пределами.
"Она невероятно скромная. На корте она совсем не такая, как за его пределами, что, надо сказать, делает мою работу намного веселее. На корте она может показаться холодной. За его пределами она непрерывно смеется, улыбается, шутит" - сказал тренер.
Напомним, что финал женского розыгрыша Wimbledon 2021 состоится сегодня, 10 июля. Плишкова сыграет против первой ракетки планеты, австралийки Эшли Барти в 16:00 по киевскому времени.
Отметим, что Новак Джокович
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