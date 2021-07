Барти vs Плишкова: финал Уимблдона в цифрах и фактах

Когда речь заходит о турнирах Большого шлема, Уимблдон остается редким островком стабильности в WTA-туре. Все дело в том, что в шестой раз подряд титул на травяном Шлеме разыграют теннисистки, в резюме которых есть статус первой ракетки мира. Тенденцию, заложенную в 2015 году Сереной Уильямс и Гарбинье Мугурусой, в 2021-м решили поддержать действующий лидер мирового рейтинга Эшли Барти и восьмая сеяная из Чехии Каролина Плишкова.

Как Барти и Плишкова шагали к финалу?

Впервые с 2013 года (помните сенсационный финал Марион Бартоли – Сабин Лисицки?) за титул на Уимблдоне поспорят две дебютантки финалов, причем Эшли Барти и Каролина Плишкова до 2021 года в Лондоне ни разу не доходили даже до четвертьфинала.

Единственный сет на турнире Эшли Барти проиграла в матче первого круга против Карлы Суарес-Наварро. При всем уважении к испанке, это скорее выглядело данью уважения со стороны первой ракетки мира за те невероятные усилия, которые Суарес-Наварро приложила, чтобы побороть рак и возобновить карьеру.

По пути к финалу австралийка прервала 15-матчевую победную серию чемпионки Ролан Гаррос Барборы Крейчиковой и завершила 10-матчевый «стрик» Анжелик Кербер.

Эшли Барти: путь к финалу

Каролина Плишкова единственный сет на турнире проиграла в полуфинальной рубке с Ариной Соболенко, но переоценивать этот факт не стоит, ведь до матча с белоруской чешка ни разу не пересеклась с теннисисткой из топ-40.

Каролина Плишкова: путь к финалу

На шесть побед на турнире Эшли Барти потратила 8 часов и 59 минут, Каролина Плишкова – на 29 минут меньше.

Путь Барти и Плишковой к финалу: говорят цифры

Подача

За исключением двойных ошибок во всех ключевых статистических категориях впереди Плишкова – у чешки больше эйсов (54 против 46) и лучший процент выигранных мячей как на первой подаче (81% против 77), так и на втором мяче (52% против 46).

Ashleigh Barty and Karolina Pliskova played their 1st ever match against each other on British grass at the 2012 50K ITF in Nottingham.



A 16yo Barty beat 20yo Pliskova 26 63 76(6) en route to the title.



Since then, Barty has won 4 of their 6 matches at the tour level. pic.twitter.com/cGM7zjvJU0 — WTA Insider (@WTA_insider) July 8, 2021

Брейк-поинты

Плишкова в среднем за игру допускала на своей подаче 3 брейк-поинта и позволяла соперницам сделать меньше одного брейка (0,7). У Барти статистика не такая убедительная – первая ракетка мира проиграла 11 геймов на своей подаче (1,8 за игру) при 28 брейк-поинтах.

А вот с приемом дела лучше у Барти. Австралийка в среднем делала по 4,5 брейка при 48-процентной реализации брейк-поинтов. У Плишковой 3,5 результативных гейма на приеме и 40% реализации брейк-поинтов.

Активность

Хотя Плишкова провела на корте на 5 геймов меньше, Каролина превзошла Барти по количеству виннерсов – 203 против 195. Чешка 45% розыгрышей забирала либо эйсами, либо активными действиями. У Барти этот показатель составляет 41%, что вполне логично, поскольку Эшли пропагандирует не такой силовой теннис, как ее сегодняшняя соперница по финалу.

А что у Барти и Плишковой с личными встречами?

Эшли Барти выиграла у Каролины Плишковой 5 из 7 очных матчей, включая три последних. А вот единственная встреча теннисисток на Шлеме на US Open 2018 года завершилась в пользу чешки.

Ashleigh Barty and Karolina Pliskova played their 1st ever match against each other on British grass at the 2012 50K ITF in Nottingham.



A 16yo Barty beat 20yo Pliskova 26 63 76(6) en route to the title.



Since then, Barty has won 4 of their 6 matches at the tour level. pic.twitter.com/cGM7zjvJU0 — WTA Insider (@WTA_insider) July 8, 2021

Главный матч между Барти и Плишковой был сыгран два года назад в финале крупного турнира в Майами. Тогда чешка на старте повела 3:1 с брейком, но стоило Барти вернуть свою подачу, как матч полностью перешел под ее контроль (7:6, 6:3). Австралийка завоевала свой на тот момент крупнейший титул в карьере, а спустя несколько месяцев в Париже стала чемпионкой Ролан Гаррос.

Какие факты о финале Уимблдона еще нужно знать?

- Эшли Барти – первая австралийка в финале Уимблдона со времен Ивонн Гулагонг, которая в 1980 году в решающем матче обыграла Крис Эверт.

- Хотя по общему количеству титулов на Уимблдоне в женском одиночном разряде Чехия уступает Австралии (3:5), за последние 25 лет чешки трижды выигрывали травяной мэйджор (Яна Новотна и дважды Петра Квитова).

- У Барти есть шанс стать четвертой теннисисткой в Открытой эре с титулами на Уимблдоне и среди юниоров, и на взрослом уровне. Свой первый успех в Лондоне австралийка отпраздновала ровно 10 лет назад – в 2011 году.

Ashleigh Barty is bidding to become the 1st No.1 seed to win #Wimbledon since Serena Williams in 2016.



She is also aiming to become the 4th junior Wimbledon champion in the Open Era to win the Venus Rosewater Dish (Ann Jones, Martina Hingis, Amelie Mauresmo). pic.twitter.com/jjMG50zRFR — WTA Insider (@WTA_insider) July 8, 2021

- Барти и Плишкова во второй раз сыграют в финале турнира Большого шлема. Эшли свою первую попытку на Ролан Гаррос-2019 конвертировала в титул, а Каролина в финале US Open-2016 проиграла Анжелик Кербер.

- Барти в случае победы в финале досрочно застолбит за собой место на Итоговом турнире. Плишкова в Чемпионской гонке совершит скачок с 20-го места в топ-5.

- Барти в рейтинге WTA может увеличить отрыв от Наоми Осаки до 2399 очков. Плишкова в случае победы на Уимблдоне вернется в топ-4 и потеснит Элину Свитолину на седьмое место.

Финал Уимблдона между Эшли Барти и Каролиной Плишковой начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – Setanta Sports.

Прогноз UA-Футбол: победа Барти в трех сетах.