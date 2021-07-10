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Барти vs Плишкова: финал Уимблдона в цифрах и фактах

Теннис
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Собрали всю нужную информацию перед решающим матчем

Барти vs Плишкова: финал Уимблдона в цифрах и фактах

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Когда речь заходит о турнирах Большого шлема, Уимблдон остается редким островком стабильности в WTA-туре. Все дело в том, что в шестой раз подряд титул на травяном Шлеме разыграют теннисистки, в резюме которых есть статус первой ракетки мира. Тенденцию, заложенную в 2015 году Сереной Уильямс и Гарбинье Мугурусой, в 2021-м решили поддержать действующий лидер мирового рейтинга Эшли Барти и восьмая сеяная из Чехии Каролина Плишкова.

Как Барти и Плишкова шагали к финалу?

Впервые с 2013 года (помните сенсационный финал Марион Бартоли – Сабин Лисицки?) за титул на Уимблдоне поспорят две дебютантки финалов, причем Эшли Барти и Каролина Плишкова до 2021 года в Лондоне ни разу не доходили даже до четвертьфинала.

Единственный сет на турнире Эшли Барти проиграла в матче первого круга против Карлы Суарес-Наварро. При всем уважении к испанке, это скорее выглядело данью уважения со стороны первой ракетки мира за те невероятные усилия, которые Суарес-Наварро приложила, чтобы побороть рак и возобновить карьеру.

По пути к финалу австралийка прервала 15-матчевую победную серию чемпионки Ролан Гаррос Барборы Крейчиковой и завершила 10-матчевый «стрик» Анжелик Кербер.

Эшли Барти: путь к финалу

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Каролина Плишкова единственный сет на турнире проиграла в полуфинальной рубке с Ариной Соболенко, но переоценивать этот факт не стоит, ведь до матча с белоруской чешка ни разу не пересеклась с теннисисткой из топ-40.

Каролина Плишкова: путь к финалу

Барти vs Плишкова: финал Уимблдона в цифрах и фактах - изображение 2

На шесть побед на турнире Эшли Барти потратила 8 часов и 59 минут, Каролина Плишкова – на 29 минут меньше.

Путь Барти и Плишковой к финалу: говорят цифры

Подача

За исключением двойных ошибок во всех ключевых статистических категориях впереди Плишкова – у чешки больше эйсов (54 против 46) и лучший процент выигранных мячей как на первой подаче (81% против 77), так и на втором мяче (52% против 46).

Брейк-поинты

Плишкова в среднем за игру допускала на своей подаче 3 брейк-поинта и позволяла соперницам сделать меньше одного брейка (0,7). У Барти статистика не такая убедительная – первая ракетка мира проиграла 11 геймов на своей подаче (1,8 за игру) при 28 брейк-поинтах.

А вот с приемом дела лучше у Барти. Австралийка в среднем делала по 4,5 брейка при 48-процентной реализации брейк-поинтов. У Плишковой 3,5 результативных гейма на приеме и 40% реализации брейк-поинтов.

Активность

Хотя Плишкова провела на корте на 5 геймов меньше, Каролина превзошла Барти по количеству виннерсов – 203 против 195. Чешка 45% розыгрышей забирала либо эйсами, либо активными действиями. У Барти этот показатель составляет 41%, что вполне логично, поскольку Эшли пропагандирует не такой силовой теннис, как ее сегодняшняя соперница по финалу.

А что у Барти и Плишковой с личными встречами?

Эшли Барти выиграла у Каролины Плишковой 5 из 7 очных матчей, включая три последних. А вот единственная встреча теннисисток на Шлеме на US Open 2018 года завершилась в пользу чешки.

Главный матч между Барти и Плишковой был сыгран два года назад в финале крупного турнира в Майами. Тогда чешка на старте повела 3:1 с брейком, но стоило Барти вернуть свою подачу, как матч полностью перешел под ее контроль (7:6, 6:3). Австралийка завоевала свой на тот момент крупнейший титул в карьере, а спустя несколько месяцев в Париже стала чемпионкой Ролан Гаррос.

Какие факты о финале Уимблдона еще нужно знать?

- Эшли Барти – первая австралийка в финале Уимблдона со времен Ивонн Гулагонг, которая в 1980 году в решающем матче обыграла Крис Эверт.

- Хотя по общему количеству титулов на Уимблдоне в женском одиночном разряде Чехия уступает Австралии (3:5), за последние 25 лет чешки трижды выигрывали травяной мэйджор (Яна Новотна и дважды Петра Квитова).

- У Барти есть шанс стать четвертой теннисисткой в Открытой эре с титулами на Уимблдоне и среди юниоров, и на взрослом уровне. Свой первый успех в Лондоне австралийка отпраздновала ровно 10 лет назад – в 2011 году.

- Барти и Плишкова во второй раз сыграют в финале турнира Большого шлема. Эшли свою первую попытку на Ролан Гаррос-2019 конвертировала в титул, а Каролина в финале US Open-2016 проиграла Анжелик Кербер.

- Барти в случае победы в финале досрочно застолбит за собой место на Итоговом турнире. Плишкова в Чемпионской гонке совершит скачок с 20-го места в топ-5.

- Барти в рейтинге WTA может увеличить отрыв от Наоми Осаки до 2399 очков. Плишкова в случае победы на Уимблдоне вернется в топ-4 и потеснит Элину Свитолину на седьмое место.

Финал Уимблдона между Эшли Барти и Каролиной Плишковой начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – Setanta Sports.

Прогноз UA-Футбол: победа Барти в трех сетах.

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В статье: Каролина Плишкова Эшли Барти Уимблдон-2021
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