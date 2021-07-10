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Даяна Ястремская: Решение трибунала - это было для меня облегчением

Теннис
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Даяна Ястремская: Решение трибунала - это было для меня облегчением

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №38) рассказала об ощущениях от возвращения к игре после несправедливой дисквалификации.

"Я очень счастлива вернуться, я в предвкушении. Я давно не играла и жажду выступать. Я настойчиво тренировалась ради этого возвращения. Я соскучилась по возможности соревноваться и играть против сильнейших теннисисток мира. Я никогда не воспринимала это как должное, но следить за Туром, не имея возможности выступать, - это плохое чувство.

Решение трибунала - это было для меня облегчение. Я была уверена, но все равно, это было большое давление. Так что по итогам я очень счастлива и рада, что могу снова играть.

За это время я тренировалась практически каждый день с моим тренером, Яном Похтером. Он предоставил мне потрясающую поддержку, и моя семья также все это время была со мной. Они меня поддерживали, как и другие близкие люди: мой агент, мои болельщики. Я хочу играть и снова доказать, что я заслуживаю здесь находиться. Я много тренировалась в этот период, я готова вернуться, играть и побеждать. Сегодня - это все, что имеет для меня значение" - сказала она.

Напомним, что ранее Новак Джокович рассказал о впечатлениях от полуфинала Wimbledon.

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В статье: Даяна Ястремская
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