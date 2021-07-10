Невероятная красавица: Марта Костюк проводит отдых в Греции. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №70) после Wimbledon проводит отдых в Греции. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская рассказала об ощущениях от возвращения в тур.