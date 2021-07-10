Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская проиграла Рузе в полуфинале турнира в Гамбурге
К сожалению
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) проиграла Елене Рузе из Румынии (№198 WTA) в полуфинале турнира WTA в Гамбурге (Германия).
Счет встречи 2-1 (2-6; 6-1; 6-4) в пользу победительницы противостояния. Матч продолжался 1 час 59 минут. Ястремская сделала 3 подачи навылет, допустила 9 двойных ошибок.
Это была первая встреча между теннисистками.
Напомним, что в матче третьего круга Ястремская победила представительницу Италии Сару Эррани, а во втором круге Даяна обыграла Магдалену Фрехен.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Последний шанс Месси? Аргентина - Бразилия. Прогноз на финал Кубка Америки на 11 июля 2021
- Новый шанс. Коваленко перейдет в клуб-новичок Серии А
- Сегодня Ястремская возобновляет карьеру после допингового скандала
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО
- Количество подписчиков Довбика в соцсетях выросло в шесть раз. Чем живет герой сборной Украины? ФОТО