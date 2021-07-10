Ястремская проиграла Рузе в полуфинале турнира в Гамбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) проиграла Елене Рузе из Румынии (№198 WTA) в полуфинале турнира WTA в Гамбурге (Германия).

Счет встречи 2-1 (2-6; 6-1; 6-4) в пользу победительницы противостояния. Матч продолжался 1 час 59 минут. Ястремская сделала 3 подачи навылет, допустила 9 двойных ошибок.

Это была первая встреча между теннисистками.

Напомним, что в матче третьего круга Ястремская победила представительницу Италии Сару Эррани, а во втором круге Даяна обыграла Магдалену Фрехен.