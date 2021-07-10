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Эшли Барти победила Плишкову в финале Wimbledon

Теннис
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Первая ракетка мира на высоте

Эшли Барти победила Плишкову в финале Wimbledon

UA-Футбол
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Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти победила в финале турнира серии Grand Slam, на британском Wimbledon. В решающем матче за титул она одолела представительницу Чехии Каролину Плишкову (WTA №13).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-7; 6-3) в пользу триумфатором соревнований. Счет очных встреч стал 6-2 в пользу австралийки.

Путь к финалу:

R128: Карла Суарес-Наварро (Испания, WTA №138) 6-1, 6-7, 6-1;

R64 Анна Блинкова (Россия, WTA №89) 6-4, 6-3;

R32: Катержина Синякова (Чехия, WTA №64) 6-3, 7-5;

R16: Барбора Крейчикова (Чехия, WTA №17) 7-5, 6-3;

QF: Айла Томлянович (Австралия, WTA №75) 6-1, 6-3;

SF: Анжелик Кербер (Германия, WTA №28) 6-3, 7-6;

Статистика финального матча:

Эшли Барти победила Плишкову в финале Wimbledon - изображение 1

Эшли Барти в восьмой раз выступила на Уимблдоне (в пятый раз в основной сетке) и второй сезон подряд является лидером посева на турнире. В активе австралийки два титула WTA на траве: в 2018 году в Ноттингеме и в 2019 году в Бирмингеме.

Австралийка останется на вершине рейтинга. Неделя после Уимблдона станет для нее 77-й подряд на первом месте (84-й в целом). Плишкова гарантировала себе возвращение в ТОП-10 на седьмой позиции.

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В статье: Каролина Плишкова Эшли Барти wimbledon
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