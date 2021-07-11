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Эшли Барти: Звезды сошлись для меня в последние две недели

Теннис
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Эшли Барти: Звезды сошлись для меня в последние две недели

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
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Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала победу в финале турнира серии Grand Slam - британском Wimbledon.

"У австралийцев такая богатая история в спорте. Шанс стать ее очень маленькой частью - это то, о чем я всегда мечтала, стараюсь показать пример для молодых девушек и юношей, чтобы они поверили в свои силы. Возможность пережить это, усвоив все уроки на этом пути - одна из лучших частей моей жизни.

Выиграть Wimbledon, чтобы осуществить свою самую большую мечту, - это совершенно невероятно. Звезды сошлись для меня в последние две недели. Wimbledon - это то место, где, по сути, родился теннис. Здесь все и началось. Именно здесь зародилось столько надежд и мечтаний. Когда я играла здесь по юниорам, пережила просто невероятную неделю. И некоторые сложные моменты также были у меня на Wimbledon. Теперь все снова невероятно. Это знаковое, потрясающее место. Мне повезло многому здесь научиться" - сказала она.

Напомним, что Марта Костюк проводит отдых в Греции.

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