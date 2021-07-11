Заход на шестой? Пять триумфов Джоковича на Уимблдоне

Новак Джокович через несколько часов выйдет на центральный корт Уимблдона на финальный матч против Маттео Берреттини. Серб поведет охоту за третьим Шлемом в сезоне и шансом стать третьим 20-кратным победителем мэйджоров после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Самое время вспомнить, как Джокович пять раз брал титул на травяных кортах Лондона. К слову, в Открытую эру тенниса это удавалось только Роджеру Федереру (8), Питу Сампрасу (7) и Бьорну Боргу (5).

2011: победа над Надалем в четырех сетах – 6:4, 6:1, 1:6, 6:3

Счет титулам на Уимблдоне Новак Джокович открыл с седьмой попытки, причем на тот момент за плечами у серба не было ни одного финала на Шлемах на грунте или траве, а все его крупнейшие успехи были связаны исключительно с Australian Open.

По пути к финалу Джокович в статусе второго сеяного проиграл три сета и ни разу не пересекся с соперником из топ-10. Тем временем в верхней половине турнирной сетки Рафаэль Надаль выбил из борьбы двух игроков из десятки посева – титул на Уимблдоне оспаривали два лидера мирового рейтинга.

Букмекеры не верили в способность Джоковича с первого захода в финал форсировать Уимблдон, но у Новака по этому поводу было собственное мнение. Серб в четырех сетах обыграл Надаля и добыл 50 победу в 51 матче сезона. Так Уимблдон впервые за 9 лет выиграл не Федерер или Надаль.

2014: победа над Федерером в пяти сетах – 6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4

После ошеломляющего успеха в 2011 году с тремя титулами на Шлемах Джокович столкнулся с синдромом решающих матчей – нет, на Australian Open серб по-прежнему был несокрушим, а вот за пределами Мельбурна проиграл пять подряд финалов. Эту серию Новак оставил в прошлом на Уимблдоне 2014 года, хотя и в этом случае все могло обернуться для него еще одной неудачей.

Джокович в финальной битве с Федерером мог и должен был побеждать в четырех сетах, однако в концовке четвертой партии при счете 5:2 проиграл пять геймов подряд, причем в 10-м гейме швейцарец на своей подаче отыграл матч-бол.

В решающем счете сете Федерер чуть не сломил волю Джоковича, когда на своей подаче отыграл три скрытых матч-бола, а в следующем гейме был близок к счету 15:30, но в идеальной атакующей ситуации со смэша отправил мяч в сетку. После этого Джоковича уже было не остановить – Новак в 10-м гейме активизировался на приеме, заработал двойной матч-бол и дождался от Федерера невынужденной ошибки с бэкхенда.

2015: победа над Федерером в четырех сетах - 7:6, 6:7, 6:4, 6:3

Новак Джокович наверняка облегченно выдохнул, когда Ришар Гаске в пяти сетах вырвал победу над Стэном Вавринкой и не пустил швейцарца в полуфинал. Вместо очередной непредсказуемой битвы с Вавринкой, который только что обыграл Джоковича в финале Ролан Гаррос, серб в трех сетах закрыл Гаске и с полными баками подошел к реваншу с Федерером.

И снова Джокович мог не доводить дело до продолжения, если бы во втором сете не отдал тайбрейк, ведя 6:3. Удивительно, но после такой болезненной осечки серб вывел свой теннис на какой-то другой уровень – до конца матча он сделал три брейка, а на своей подаче допустил всего один брейк-поинт с впечатляющими 87% выигранных очков с первой подачи.

Это был классический травяной матч между Джоковичем и Федерером – швейцарец больше и эффектней атаковал, а серб отвечал запредельной стабильностью, допустив за три часа игры лишь 16 невынужденных ошибок против 35 у соперника.

2018: победа над Андерсоном в трех сетах - 6:2, 6:2, 7:6

После двухлетнего кризиса именно на Уимблдоне начался камбэк прежнего Новака Джоковича. В статусе 12-го сеяного серб в полуфинале в эпичном пятисетовом матче обыграл Рафаэля Надаля, а в матче за титул ожидаемо легко разобрался с истощенным Кевином Андерсоном.

Это был последний розыгрыш Уимблдона до введения в пятом сете тайбрейка при счете 12:12. Так вышло, что Андерсон на пути к финалу провел два сумасшедших матча – в четвертьфинале теннисист из ЮАР отыгрался с 0:2 у Роджера Федерера и победил за 4 часа и 17 минут (2:6, 6:7, 7:5, 6:4, 13:11), а в полуфинале провел абсолютно дикий 6,5-часовой матч с главным марафонцем в истории турнира Джоном Иснером (7:6, 6:7, 7:6, 6:4, 26:24).

На финал с Джоковичем на корт вместо Андерсона вышла его измученная тень, но даже в таком состоянии Кевин чуть не забрал третий, упустив в концовке партии пять сет-болов.

2019: победа над Федерером в пяти сетах - 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12

Пожалуй, один из самых эпичных финалов в истории тенниса наряду с 6-часовым блокбастером Джоковича и Надаля на Australian Open 2012 года и не менее драматичной битвой Надаля и Федерера на Уимблдоне-2008.

Год назад UA-Футбол во всех красках вспоминал тот легендарный камбэк Джоковича с 15:40 на подаче Федерера в концовке пятого сета. Поверьте, это стоит перечитать снова.