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Каролина Плишкова: Wimbledon никогда не был моим любимым местом
Комментарий чешки
Чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA №13) прокомментировала
"Если честно, у меня сейчас очень смешанные чувства. Конечно, я все еще мечтаю завоевать титул на турнире "Большого шлема". Я иду к этой цели с самого начала моей карьеры в теннисе.
Не могу сказать, что не люблю Уимблдон, но он никогда не был моим любимым местом. Я никогда не показывала здесь высокие результаты и не чувствовала себя так комфортно. Однако теперь мое отношение к турниру и местным болельщикам изменилось. Здесь царила невероятная атмосфера.
Мы обе боролись за победу, но кто-то должен был проиграть. Теперь мне надо это принять. Поверьте, я умею проигрывать, у меня это прекрасно получается" - сказала она.
Напомним, что ранее Эшли Барти
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