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Каролина Плишкова: Wimbledon никогда не был моим любимым местом

Теннис
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Каролина Плишкова: Wimbledon никогда не был моим любимым местом

UA-Футбол
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA №13) прокомментировала поражение в финале турнира серии Grand Slam - британском Wimbledon. Ее слова цитирует Reuters:

"Если честно, у меня сейчас очень смешанные чувства. Конечно, я все еще мечтаю завоевать титул на турнире "Большого шлема". Я иду к этой цели с самого начала моей карьеры в теннисе.

Не могу сказать, что не люблю Уимблдон, но он никогда не был моим любимым местом. Я никогда не показывала здесь высокие результаты и не чувствовала себя так комфортно. Однако теперь мое отношение к турниру и местным болельщикам изменилось. Здесь царила невероятная атмосфера.

Мы обе боролись за победу, но кто-то должен был проиграть. Теперь мне надо это принять. Поверьте, я умею проигрывать, у меня это прекрасно получается" - сказала она.

Напомним, что ранее Эшли Барти прокомментировала победу в финале Wimbledon.

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В статье: Каролина Плишкова wimbledon
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